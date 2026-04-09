Як працюватимуть церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році залежить від конфесійних традицій та безпекових умов, повідомляє Politeka.
У 2026 році православні віряни та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня. Тож розповідаємо, як працюватимуть церкви у Запоріжжі в цей день.
У місті діє значна кількість церков, де відбуваються святкові богослужіння і куди можуть прийти всі охочі. Серед них:
- Храм Святої Трійці на вулиці Святоволодимирівська, 101 А,
- Храм Архістратига Михаїла на Передатній вулиці, 20,
- Храм Святого Миколая на проспекті Ювілейний, 1,
- Храм святих апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі,
- Свято Покровський собор на проспекті Соборний, 37,
- Преображенська церква у житловому масиві Бабурка, район Дніпробуд 2.
У цих храмах освячення великодніх кошиків відбувається як у ніч після святкової літургії, так і вранці у неділю. Найбільший наплив людей зазвичай спостерігається у ранкові години, приблизно з 05:00 до обіду.
Тому церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році у кожному конкретному храмі працюватимуть по-різному. Вірянам радять заздалегідь планувати час відвідування.
Кожна парафія самостійно визначає розклад богослужінь, тому у святкові дні можливі зміни. В умовах воєнного стану графіки можуть додатково коригуватися з міркувань безпеки.
Саме через це мешканцям міста рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках храмів або уточнювати деталі безпосередньо перед візитом.
Окремо організовують святкування і греко-католицькі громади. У нашому місті діє кілька храмів Української греко католицької церкви, де віряни можуть долучитися до богослужінь 11 та 12 квітня.
- Церква Матері Божої Неустанної Помочі на вулиці Талаліхіна, 58,
- Церква святих апостолів Петра і Павла на вулиці Вербова, 11,
- Церква святого Володимира Великого на проспекті Металургів, 1А,
- парафія святої великомучениці Варвари на вулиці Рубана.
Освячення кошиків тут зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.
