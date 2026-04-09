Як працюватимуть церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році залежить від конфесійних традицій та безпекових умов, повідомляє Politeka.

У 2026 році православні віряни та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня. Тож розповідаємо, як працюватимуть церкви у Запоріжжі в цей день.

У місті діє значна кількість церков, де відбуваються святкові богослужіння і куди можуть прийти всі охочі. Серед них:

  • Храм Святої Трійці на вулиці Святоволодимирівська, 101 А,
  • Храм Архістратига Михаїла на Передатній вулиці, 20,
  • Храм Святого Миколая на проспекті Ювілейний, 1,
  • Храм святих апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі,
  • Свято Покровський собор на проспекті Соборний, 37,
  • Преображенська церква у житловому масиві Бабурка, район Дніпробуд 2.

У цих храмах освячення великодніх кошиків відбувається як у ніч після святкової літургії, так і вранці у неділю. Найбільший наплив людей зазвичай спостерігається у ранкові години, приблизно з 05:00 до обіду.

Тому церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році у кожному конкретному храмі працюватимуть по-різному. Вірянам радять заздалегідь планувати час відвідування.

Кожна парафія самостійно визначає розклад богослужінь, тому у святкові дні можливі зміни. В умовах воєнного стану графіки можуть додатково коригуватися з міркувань безпеки.

Саме через це мешканцям міста рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках храмів або уточнювати деталі безпосередньо перед візитом.

Окремо організовують святкування і греко-католицькі громади. У нашому місті діє кілька храмів Української греко католицької церкви, де віряни можуть долучитися до богослужінь 11 та 12 квітня.

  • Церква Матері Божої Неустанної Помочі на вулиці Талаліхіна, 58,
  • Церква святих апостолів Петра і Павла на вулиці Вербова, 11,
  • Церква святого Володимира Великого на проспекті Металургів, 1А,
  • парафія святої великомучениці Варвари на вулиці Рубана.

Освячення кошиків тут зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.

