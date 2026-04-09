Різні церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році працюватимуть за своїм розкладом, тож розповідаємо про це більше.

Як працюватимуть церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році залежить від конфесійних традицій та безпекових умов, повідомляє Politeka.

У 2026 році православні віряни та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня. Тож розповідаємо, як працюватимуть церкви у Запоріжжі в цей день.

У місті діє значна кількість церков, де відбуваються святкові богослужіння і куди можуть прийти всі охочі. Серед них:

Храм Святої Трійці на вулиці Святоволодимирівська, 101 А,

Храм Архістратига Михаїла на Передатній вулиці, 20,

Храм Святого Миколая на проспекті Ювілейний, 1,

Храм святих апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі,

Свято Покровський собор на проспекті Соборний, 37,

Преображенська церква у житловому масиві Бабурка, район Дніпробуд 2.

У цих храмах освячення великодніх кошиків відбувається як у ніч після святкової літургії, так і вранці у неділю. Найбільший наплив людей зазвичай спостерігається у ранкові години, приблизно з 05:00 до обіду.

Тому церкви на Великдень у Запоріжжі у 2026 році у кожному конкретному храмі працюватимуть по-різному. Вірянам радять заздалегідь планувати час відвідування.

Кожна парафія самостійно визначає розклад богослужінь, тому у святкові дні можливі зміни. В умовах воєнного стану графіки можуть додатково коригуватися з міркувань безпеки.

Саме через це мешканцям міста рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках храмів або уточнювати деталі безпосередньо перед візитом.

Окремо організовують святкування і греко-католицькі громади. У нашому місті діє кілька храмів Української греко католицької церкви, де віряни можуть долучитися до богослужінь 11 та 12 квітня.

Церква Матері Божої Неустанної Помочі на вулиці Талаліхіна, 58,

Церква святих апостолів Петра і Павла на вулиці Вербова, 11,

Церква святого Володимира Великого на проспекті Металургів, 1А,

парафія святої великомучениці Варвари на вулиці Рубана.

Освячення кошиків тут зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.

