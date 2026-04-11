Новая система оплаты проезда во Львове временно изменяет правила безналичных расчетов после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.
Ограничения будут действовать в течение месяца. В горсовете объясняют: шаг нужен для поддержки перевозчиков без повышения стоимости билетов.
Причиной стало резкое изменение цен на горючее. От предварительного пересмотра тарифов его стоимость выросла почти на 40 процентов.
Среди ключевых новшеств - отмена бесплатных пересадок с 11 марта по 11 апреля 2026 года. Ожидается, что это принесет транспортным предприятиям около 10 миллионов дополнительных поступлений.
Средства планируют направить на закупку горючего и стабильную работу автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах города.
Новая система оплаты проезда во Львове также предусматривает усиление контроля за использованием льготных карт «ЛеоКарт» посторонними лицами. Это должно уменьшить злоупотребление и сохранить ресурсы бюджета.
Отдельно урегулированы вопросы льгот для общин. До 16 марта они должны были заключить соглашения по компенсациям за перевозку своих жителей. В случае отсутствия договоренностей карты таких пассажиров временно деактивировали.
Кроме этого, на месяц приостановили оформление новых карт для отдельных категорий пенсионеров, в том числе тех, кто получает выплаты из-за потери кормильца, а также военных по выслуге лет.
В городских властях ожидают, что такие шаги помогут удержать стабильную работу транспорта и избежать резких изменений для пассажиров.
Это позволит жителям пользоваться транспортом бесперебойно, пока продолжается адаптационный период новой системы.
