Новая система оплаты проезда во Львове временно изменяет правила безналичных расчетов после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Ограничения будут действовать в течение месяца. В горсовете объясняют: шаг нужен для поддержки перевозчиков без повышения стоимости билетов.

Причиной стало резкое изменение цен на горючее. От предварительного пересмотра тарифов его стоимость выросла почти на 40 процентов.

Среди ключевых новшеств - отмена бесплатных пересадок с 11 марта по 11 апреля 2026 года. Ожидается, что это принесет транспортным предприятиям около 10 миллионов дополнительных поступлений.

Средства планируют направить на закупку горючего и стабильную работу автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах города.

Новая система оплаты проезда во Львове также предусматривает усиление контроля за использованием льготных карт «ЛеоКарт» посторонними лицами. Это должно уменьшить злоупотребление и сохранить ресурсы бюджета.

Отдельно урегулированы вопросы льгот для общин. До 16 марта они должны были заключить соглашения по компенсациям за перевозку своих жителей. В случае отсутствия договоренностей карты таких пассажиров временно деактивировали.

Кроме этого, на месяц приостановили оформление новых карт для отдельных категорий пенсионеров, в том числе тех, кто получает выплаты из-за потери кормильца, а также военных по выслуге лет.

В городских властях ожидают, что такие шаги помогут удержать стабильную работу транспорта и избежать резких изменений для пассажиров.

Это позволит жителям пользоваться транспортом бесперебойно, пока продолжается адаптационный период новой системы.

