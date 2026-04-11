Нова система оплати проїзду у Львові тимчасово змінює правила безготівкових розрахунків після рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Обмеження діятимуть протягом одного місяця. У міськраді пояснюють: крок потрібен для підтримки перевізників без підвищення вартості квитків.

Причиною стала різка зміна цін на пальне. Від попереднього перегляду тарифів його вартість зросла майже на 40 відсотків.

Серед ключових нововведень — скасування безкоштовних пересадок із 11 березня до 11 квітня 2026 року. Очікується, що це принесе транспортним підприємствам близько 10 мільйонів гривень додаткових надходжень.

Кошти планують спрямувати на закупівлю пального та стабільну роботу автобусів, трамваїв і тролейбусів на маршрутах міста.

Нова система оплати проїзду у Львові також передбачає посилення контролю за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» сторонніми особами. Це має зменшити зловживання та зберегти ресурси бюджету.

Окремо врегульовано питання пільг для громад. До 16 березня вони мали укласти угоди щодо компенсацій за перевезення своїх мешканців. У разі відсутності домовленостей картки таких пасажирів тимчасово деактивували.

Крім цього, на місяць призупинили оформлення нових карток для окремих категорій пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує виплати через втрату годувальника, а також військових за вислугою років.

У міській владі очікують, що такі кроки допоможуть утримати стабільну роботу транспорту та уникнути різких змін для пасажирів.

Це дозволить мешканцям користуватися транспортом безперебійно, поки триває адаптаційний період нової системи.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.