Некоторые доплаты для пенсионеров в Харьковской области назначаются автоматически, однако некоторые из них.

В Харьковской области часть пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты, однако для получения необходимо удовлетворять определенным условиям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ .

В частности, граждане, которым исполнилось 70 лет, могут получать возрастные прибавки к пенсии. Такие доплаты в Харьковской области назначаются автоматически после достижения соответствующего возраста и не нуждаются в личном обращении в Пенсионный фонд.

Они постепенно растут каждые пять лет, но при условии, что размер основной пенсии не превышает установленный законодательством лимит.

Сумма прибавки зависит от возраста пенсионера. Лица от 70 до 74 лет получают 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. При этом выплаты не суммируются между собой: после перехода в старшую возрастную категорию устанавливается новый размер доплаты.

В то же время, действует ограничение: если пенсия превышает 10 340,35 гривен, такая надбавка не назначается. Также после индексации эти выплаты остаются фиксированными и не изменяются.

Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения приходится на первое число месяца, пенсионер получает доплату за полнолуние. В случае если дата, например, 20 число, в первый месяц сумма выплачивается пропорционально количеству дней после дня рождения. В дальнейшем денежные средства начисляются в полном объеме вместе с основной пенсией.

Кроме возрастных надбавок предусмотрены также доплаты в Харьковской области за сверхурочный страховой стаж. Они начисляются на каждый полный год работы сверх установленной нормы.

Размер такого повышения составляет 1 процент от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, за каждый дополнительный год. В то же время, общая сумма этой доплаты ограничена и обычно не превышает около 500 гривен даже за значительный стаж сверх нормы.

После достижения 80-летнего возраста пенсионеры продолжают получать повышенные возрастные надбавки, автоматически пересматриваемые в соответствии с возрастной категорией и выплачиваемые без дополнительных обращений.

