Деякі доплати для пенсіонерів в Харківській області призначаються автоматично, проте лише деякі з них.

У Харківській області частина пенсіонерів має право на додаткові виплати, однак для їх отримання необхідно відповідати визначеним умовам, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Зокрема, громадяни, яким виповнилося 70 років, можуть отримувати вікові надбавки до пенсії. Такі доплати в Харківській області призначаються автоматично після досягнення відповідного віку і не потребують особистого звернення до Пенсійного фонду.

Вони поступово зростають кожні п’ять років, але лише за умови, що розмір основної пенсії не перевищує встановлений законодавством ліміт.

Сума надбавки залежить від віку пенсіонера. Особи від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. При цьому виплати не підсумовуються між собою: після переходу до старшої вікової категорії встановлюється новий розмір доплати.

Водночас діє обмеження: якщо пенсія перевищує 10 340,35 гривень, така надбавка не призначається. Також після індексації ці виплати залишаються фіксованими та не змінюються.

Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на перше число місяця, пенсіонер отримує доплату за повний місяць. У разі, якщо дата, наприклад, 20 число, у перший місяць сума виплачується пропорційно кількості днів після дня народження. Надалі кошти нараховуються у повному обсязі разом із основною пенсією.

Крім вікових надбавок, передбачені також доплати в Харківській області за понаднормовий страховий стаж. Вони нараховуються за кожен повний рік роботи понад встановлену норму.

Розмір такого підвищення становить 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за кожен додатковий рік. Водночас загальна сума цієї доплати обмежена і зазвичай не перевищує близько 500 гривень навіть за значний стаж понад норму.

Після досягнення 80-річного віку пенсіонери продовжують отримувати підвищені вікові надбавки, які автоматично переглядаються відповідно до вікової категорії та виплачуються без додаткових звернень.

