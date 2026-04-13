Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области поможет обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и водоотведения.

В Славуте объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода. Основной причиной пересмотра стал стремительный рост цен на электроэнергию и топливо, что оказывает значительное влияние на себестоимость услуг.

Действующие нормы запрещают устанавливать тарифы ниже экономически обоснованного уровня. Электроэнергия, формирующая более 40% расходов предприятия, подорожала с 12,75 до 16,21 грн за кВтч с НДС. Бензин А-95 теперь стоит 72,54 грн/л, дизтопливо – 75,24 грн/л, газ-метан – 45,0 грн/куб.м.

По прогнозам, среднее повышение составит около 10%. Сравнение тарифов для населения:

Централизованное водоснабжение: 46,56 → 51,14 грн (+9,8%)

Централизованный водоотвод: 44,70 → 49,18 грн (+10,0%)

Для жителей остаются пониженные ставки: 36,62 грн за воду и 29,04 грн за стоки.

УВКГ объясняет, что корректировка позволяет обеспечить стабильную работу систем, своевременную оплату энергоносителей и реагентов, выплату зарплат персоналу и уплату налогов. Администрация призывает граждан отнестись к изменениям с пониманием.

Подать замечания или предложения могут жители и юридические лица в течение семи дней от 23 марта 2026 г. по адресу: г. Славута, ул. Ярослава Мудрого, 52 или через сайт sl-vodokanal.info.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области поможет гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и водоотведения, модернизировать оборудование и поддерживать стабильное качество обслуживания в общине.

Дополнительно жителей призывают планировать семейный бюджет и контролировать показатели счетчиков во избежание непредвиденных расходов.

