Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області допоможе гарантувати безперебійну роботу водопостачання та водовідведення.

У Славуті оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення. Основною причиною перегляду стало стрімке зростання цін на електроенергію та пальне, що значно впливає на собівартість послуг.

Діючі норми забороняють встановлювати тарифи нижче економічно обґрунтованого рівня. Електроенергія, яка формує понад 40% витрат підприємства, подорожчала з 12,75 до 16,21 грн за кВт·год з ПДВ. Бензин А-95 тепер коштує 72,54 грн/л, дизпаливо — 75,24 грн/л, газ-метан — 45,0 грн/куб.м.

За прогнозами, середнє підвищення становитиме близько 10%. Порівняння тарифів для населення:

Централізоване водопостачання: 46,56 → 51,14 грн (+9,8%)

Централізоване водовідведення: 44,70 → 49,18 грн (+10,0%)

Для мешканців залишаються знижені ставки: 36,62 грн за воду та 29,04 грн за стоки.

УВКГ пояснює, що коригування дозволяє забезпечити стабільну роботу систем, своєчасну оплату енергоносіїв і реагентів, виплату зарплат персоналу та сплату податків. Адміністрація закликає громадян поставитися до змін із розумінням.

Подати зауваження або пропозиції можуть жителі та юридичні особи протягом семи днів від 23 березня 2026 року за адресою: м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 52, або через сайт sl-vodokanal.info.

Таким чином підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області допоможе гарантувати безперебійну роботу водопостачання та водовідведення, модернізувати обладнання та підтримувати стабільну якість обслуговування у громаді.

Додатково мешканців закликають планувати сімейний бюджет та контролювати показники лічильників, щоб уникнути непередбачених витрат.

