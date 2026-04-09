Подорожание продуктов в Запорожье перед Пасхой делает традиционное празднование более дорогим для многих семей.

В Запорожье наблюдается подорожание продуктов перед Пасхой, которые испытывают местные жители при формировании праздничной корзины, сообщает Politeka.

Цены на базовые продукты выросли по сравнению с прошлым годом, что влияет на расходы горожан.

По данным анализа рынков и супермаркетов, больше всего подорожали сыры и колбасы – примерно на 50–80 грн за килограмм. Некоторые элитные сорта прибавили к сотне гривен. Сливочное масло подорожало на 7–10%, а «козий» сыр – на 100 грн.

Мясные изделия сейчас стоят от 42 до 139 грн. за 100 грамм, колбасы – от 23 до 73 грн. Свежее сало с мясной частью на рынке продают по 250–300 грн за килограмм, тогда как в прошлом году оно стоило менее 200 грн.

Десяток яиц теперь стоит 55–129 грн, в то время как в прошлом году максимум составил 70 грн. Цены на пасхи в супермаркетах стартуют от 39 грн за 100 грамм, а украинские столовые вина можно приобрести примерно от 200 грн за бутылку.

Сравнение данных Государственной службы статистики показывает, что средняя стоимость большой корзины в 2024 году составляла 937 гривен, а в 2025-м расходы в среднем составляли до 1055 грн.

Сейчас, в частности, подорожали куриные яйца, твердые сыры и сливочное масло, некоторые позиции, как сало или соль, остались почти на прошлогоднем уровне.

Также следует отметить, что эксперты рекомендуют запорожцам планировать пасхальные покупки заранее, чтобы избежать резкого влияния повышенных цен на бюджет.

Источник

Последние новости Украины:

