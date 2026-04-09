Подорожчання продуктів у Запоріжжі перед Великоднем робить традиційне святкування дорожчим для багатьох родин.

У Запоріжжі спостерігається подорожчання продуктів перед Великоднем, що відчувають місцеві мешканці при формуванні святкового кошика, повідомляє Politeka.

Ціни на базові продукти зросли порівняно з минулим роком, що впливає на витрати городян.

За даними аналізу ринків та супермаркетів, найбільше подорожчали сири та ковбаси – приблизно на 50–80 грн за кілограм. Деякі елітні сорти додали до сотні гривень. Вершкове масло подорожчало на 7–10%, а «козячий» сир – на 100 грн.

М’ясні вироби нині коштують від 42 до 139 грн за 100 грам, ковбаси – від 23 до 73 грн. Свіже сало з м’ясною частиною на ринку продають по 250–300 грн за кілограм, тоді як торік воно коштувало менше ніж 200 грн.

Десяток яєць тепер коштує 55–129 грн, тоді як минулого року максимум становив 70 грн. Ціни на паски у супермаркетах стартують від 39 грн за 100 грам, а українські столові вина можна придбати приблизно від 200 грн за пляшку.

Порівняння даних Державної служби статистики показує, що середня вартість великого кошика у 2024 році становила 937 гривень, а в 2025-му витрати в середньому складалили до 1055 грн.

Зараз, зокрема, подорожчали курячі яйця, тверді сири та вершкове масло, водночас деякі позиції, як сало чи сіль, залишилися майже на торішньому рівні.

Таким чином подорожчання продуктів у Запоріжжі перед Великоднем робить традиційне святкування дорожчим для багатьох родин і змушує планувати покупки заздалегідь.

Також варто зауважити, що експерти рекомендують запоріжцям планувати великодні покупки заздалегідь, щоб уникнути різкого впливу підвищених цін на бюджет.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.