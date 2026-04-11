В городе Малин с апреля 2026 года официально ввели новый тариф на проезд в городских автобусах, что связано с подорожанием проезда в Житомирской области, передает Politeka.

Исполнительный комитет Малинского городского совета принял решение №128 от 1 апреля 2026 года. Тариф в 20 гривен будет действовать на всех постоянных маршрутах для коммерческих перевозчиков и физических лиц-предпринимателей, заключивших договоры с горсоветом.

В документе говорится, что повышение связано с ростом цен на топливо, энергоносители и запчасти, не зависящие от деятельности перевозчиков. Также решение исполнительного комитета отменяет предварительный тариф, утвержденный решением №305 от 9 декабря 2022 года.

Перевозчик Александр Столяр в комментарии общественному отметил, что даже с новыми тарифами расходы покрываются частично.

«Цена на горючее растет, поэтому действующие тарифы фактически не покрывают расходы. Тем не менее, мы будем пытаться работать в рамках нового тарифа и обеспечивать перевозку пассажиров» , — пояснил он.

Жители Малина реагируют по-разному. Жительница города Оксана считает повышение необоснованным и подчеркивает, что качество обслуживания не улучшилось: «Автобусов не стало больше, новые не появились, как тарахкотели, так и тарахкотят» .

Юрий, пользующийся транспортом каждый день, отметил: «Зарплаты не выросли, а цены выросли. Что здесь хорошего? Я ведь не стал больше зарабатывать».

В то же время Денис относится к повышению тарифа с пониманием, объясняя это увеличением стоимости бензина: «А что делать? Кто не хочет ездить за 20 гривен, пусть идет пешком» .

Таким образом, подорожание проезда в Житомирской области уже ощутили жители Малина, и новые тарифы начинают влиять на ежедневные поездки.

