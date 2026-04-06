График отключения газа с 7 по 10 апреля в Житомирской области был обнародован для жителей, чтобы они могли подготовиться к неудобствам.

График отключения газа с 7 по 10 апреля в Житомирской области предусматривает временные прекращения газоснабжения в отдельных домах из-за технического обслуживания и ремонта, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 7 по 10 апреля в Житомирской области касается ряда населенных пунктов.

Так, жители села Белиловка 7 апреля останутся без голубого топлива в домах на улицах Леси Украинки, 4, Мира, 18 и Защитников Украины, 1 и 3.

В тот же день, 7 апреля в селе Апрельское временное прекращение газоснабжения будет касаться дома по улице Первомайской, 17.

Уже 8 апреля ремонтные работы продолжатся в селе Андрушки, где без голубого топлива останется дом по улице Заводской, 21.

Кроме того, в городе Малин 7 апреля временно не будет поставок по адресам ул. Победы, 5 и ул. Базарная, 3 А, а 8 апреля работы коснутся дома по ул. Ивана Мазепы, 5 и 7.

Также 7 апреля в Олевске временно прекратят газоснабжение на ул. Промышленная, 38, ул. Пушкина, 38, ул. Ремболовича, 2 и ул. Свято-Николаевская, 45

График отключения газа с 7 по 10 апреля в Житомирской области предусматривает, что 8 апреля газоснабжение не будет на ул. Промышленная, 76 и 78 в Олевске.

9 апреля ограничение коснется ул. Свято-Николаевская, 87 в Олевске, а 10 апреля – ул. Герцена, 22. В то же время, 9 апреля временно прекратят газоснабжение в пгт Попельня на улицах Вишневая, 139, Житня, 10, Каштановая, 27.

В тот же день в селе Красная Волока без топлива останутся дома на улицах Молодежная, 10 и Шевченко, 81. Жителям рекомендуют учитывать временные неудобства при планировании бытовых дел.

Последние новости Украины:

