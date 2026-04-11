У місті Малин з квітня 2026 року офіційно запровадили новий тариф на проїзд у міських автобусах, що пов’язано з подорожчанням проїзду в Житомирській області, передає Politeka.

Виконавчий комітет Малинської міської ради ухвалив рішення №128 від 1 квітня 2026 року. Тариф у 20 гривень діятиме на всіх постійних маршрутах для комерційних перевізників та фізичних осіб-підприємців, які уклали договори з міськрадою.

У документі зазначено, що підвищення пов’язане із зростанням цін на паливо, енергоносії та запчастини, які не залежать від діяльності перевізників. Також рішення виконавчого комітету скасовує попередній тариф, затверджений рішенням №305 від 9 грудня 2022 року.

Перевізник Олександр Столяр у коментарі Суспільному зазначив, що навіть із новими тарифами витрати покриваються частково.

«Ціна на пальне зростає, тому чинні тарифи фактично не покривають витрат. Проте ми намагатимемося працювати у межах нового тарифу та забезпечувати перевезення пасажирів», — пояснив він.

Мешканці Малин реагують по-різному. Жителька міста Оксана вважає підвищення необґрунтованим і наголошує, що якість обслуговування не покращилася: «Автобусів не побільшало, нові не з’явилися, як тарахкотіли, так і тарахкотять».

Юрій, який користується транспортом щодня, зазначив: «Зарплати не виросли, а ціни зросли. Що тут доброго? Я ж не став більше заробляти».

Водночас Денис ставиться до підняття тарифу з розумінням, пояснюючи це збільшенням вартості бензину: «А що робити? Хто не хоче їздити за 20 гривень, нехай йде пішки».

Таким чином, подорожчання проїзду в Житомирській області вже відчули мешканці Малина, і нові тарифи починають впливати на щоденні поїздки.

