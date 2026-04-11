Подорожание проезда в Ивано-Франковской области касается сразу нескольких городов, потому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области в Коломне вступило в силу после решения исполнительного комитета, принятого 8 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

Как говорится в решении исполкома Коломыйского городского совета, подорожание проезда в Ивано-Франковской области касается Коломыи и Ивано-Франковска.

По новым тарифам, взрослые пассажиры будут платить 20 гривен за билет, а дети школьного возраста – 10 гривен. Это уже второе повышение стоимости билета с начала года.

Ранее с 1 января 2026 года тариф вырос с 10 до 15 гривен. Причиной нового повышения стали обращения перевозчиков.

Они аргументировали необходимость увеличения цены ростом заработной платы, расходов по обслуживанию транспорта и повышением коммунальных тарифов.

Исполнительный комитет подчеркнул, что льготники и дальше смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно по талонам, которые выдает городской совет.

В Коломне отмечают, что такие решения принимаются, чтобы обеспечить стабильную работу автобусов, поскольку экономические условия в последнее время изменились.

Увеличились цены на топливо, выросли затраты на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, а также выросли зарплаты водителей и технического персонала.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области касается не только Коломыи, но и Ивано-Франковска.

Там с 16 марта по 15 апреля 2026 действует временный тариф, который может быть пересмотрен в зависимости от рыночной ситуации на топливо и энергоносители.

Местные власти отмечают, что такие изменения позволяют поддерживать баланс между интересами пассажиров и экономической целесообразностью перевозчиков.

