Подорожание проезда в Ивано-Франковской области в Коломне вступило в силу после решения исполнительного комитета, принятого 8 апреля 2026 года, сообщает Politeka.
Как говорится в решении исполкома Коломыйского городского совета, подорожание проезда в Ивано-Франковской области касается Коломыи и Ивано-Франковска.
По новым тарифам, взрослые пассажиры будут платить 20 гривен за билет, а дети школьного возраста – 10 гривен. Это уже второе повышение стоимости билета с начала года.
Ранее с 1 января 2026 года тариф вырос с 10 до 15 гривен. Причиной нового повышения стали обращения перевозчиков.
Они аргументировали необходимость увеличения цены ростом заработной платы, расходов по обслуживанию транспорта и повышением коммунальных тарифов.
Исполнительный комитет подчеркнул, что льготники и дальше смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно по талонам, которые выдает городской совет.
В Коломне отмечают, что такие решения принимаются, чтобы обеспечить стабильную работу автобусов, поскольку экономические условия в последнее время изменились.
Увеличились цены на топливо, выросли затраты на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, а также выросли зарплаты водителей и технического персонала.
Подорожание проезда в Ивано-Франковской области касается не только Коломыи, но и Ивано-Франковска.
Там с 16 марта по 15 апреля 2026 действует временный тариф, который может быть пересмотрен в зависимости от рыночной ситуации на топливо и энергоносители.
Местные власти отмечают, что такие изменения позволяют поддерживать баланс между интересами пассажиров и экономической целесообразностью перевозчиков.
Последние новости Украины:
