Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стосується відразу кількох міст, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області в Коломиї набуло чинності після рішення виконавчого комітету, яке було ухвалене 8 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як йдеться в рішенні виконкому Коломийської міської ради, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стосується Коломиї та Івано-Франківська.

За новими тарифами, дорослі пасажири сплачуватимуть 20 гривень за квиток, а діти шкільного віку – 10 гривень. Це вже друге підвищення вартості квитка з початку року.

Раніше, з 1 січня 2026 року, тариф зріс з 10 до 15 гривень. Причиною нового підвищення стали звернення перевізників.

Вони аргументували необхідність збільшення ціни ростом заробітної плати, витрат на обслуговування транспорту та підвищенням комунальних тарифів.

Виконавчий комітет наголосив, що пільговики і надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно за талонами, які видає міська рада.

У Коломиї відзначають, що такі рішення ухвалюють, аби забезпечити стабільну роботу автобусів, оскільки економічні умови останнім часом змінилися.

Збільшились ціни на паливо, зросли витрати на ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, а також зросли зарплати водіїв і технічного персоналу.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області стосується не лише Коломиї, а й Івано-Франківська.

Там з 16 березня по 15 квітня 2026 року діє тимчасовий тариф, який може бути переглянутий залежно від ринкової ситуації на пальне та енергоносії.

Місцева влада зазначає, що такі зміни дозволяють підтримувати баланс між інтересами пасажирів і економічною доцільністю перевізників.

