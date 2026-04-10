Графики отключения света в Одесской области на 11 апреля, в субботу, коснутся ряда адресов, сообщает Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

11 апреля в Одесской области запланированы графики отключения света, касающиеся только отдельных населенных пунктов региона. В этой связи жителям рекомендуют заранее уточнить, входит ли их адрес в перечень временных обесточений. Это поможет заблаговременно организовать свои повседневные дела.

В Беляевском городском территориальном обществе 11 апреля запланировано проведение профилактических работ на электросетях. Такие мероприятия осуществляются для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

В этой связи в ряде населенных пунктов временно будет прекращена подача электроэнергии. Отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00.

В городе Биляивка электроснабжение отсутствует на проспекте Незалежности, а также на улицах Мыру и Костина.

В поселке Повстанське обесточивание запланировано на улице Парковий.

В селе Кагарлык временные ограничения коснутся улицы Центральной.

В селе Майоры электроэнергию выключат на улице Шевченка.

В рамках Раздельнянского территориального общества запланировано проведение профилактических работ на электросетях, которые будут выполнять специалисты ДТЭК Одесские электросети. В связи с выполнением работ в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Отключения будут продолжаться с 10:00 до 18:00.

В городе Роздильна электроэнергию отключат по адресу улица Дмитриева Сергея, 1/А.

В селе Мыколаивка без света останутся отдельные дома по улице Степовий.

В селах Бецилове и Еремиивка отключения коснутся объектов без конкретных названий улиц.

В селе Желепове электроснабжение будет отсутствовать по улице Одесской.

В селе Поташенкове обесточивание охватит часть домов на улице Космонавтив.

