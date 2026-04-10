Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

11 квітня в Одеській області заплановані графіки відключення світла, які стосуватимуться лише окремих населених пунктів регіону. У зв’язку з цим жителям рекомендують заздалегідь уточнити, чи входить їхня адреса до переліку тимчасових знеструмлень. Це допоможе завчасно організувати свої щоденні справи.

У Біляївській міській територіальній громаді 11 квітня заплановано проведення профілактичних робіт на електромережах. Такі заходи здійснюються для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям.

У зв’язку з цим у низці населених пунктів тимчасово буде припинено подачу електроенергії. Відключення триватимуть з 10:00 до 18:00.

У місті Біляївка електропостачання буде відсутнє на проспекті Незалежності, а також на вулицях Миру та Костіна.

У селищі Повстанське знеструмлення заплановане на вулиці Парковій.

У селі Кагарлик тимчасові обмеження торкнуться вулиці Центральної.

У селі Майори електроенергію вимкнуть на вулиці Шевченка.

У межах Роздільнянської територіальної громади заплановано проведення профілактичних робіт на електромережах, які виконуватимуть фахівці ДТЕК Одеські електромережі. У зв’язку з виконанням робіт у ряді населених пунктів тимчасово буде відсутнє електропостачання. Відключення триватимуть з 10:00 до 18:00.

У місті Роздільна електроенергію вимкнуть за адресою вулиця Дмитрієва Сергія, 1/А.

У селі Миколаївка без світла залишаться окремі будинки на вулиці Степовій.

У селах Бецилове та Єреміївка відключення торкнуться об’єктів без конкретних назв вулиць.

У селі Желепове електропостачання буде відсутнє на вулиці Одеській.

У селі Поташенкове знеструмлення охопить частину будинків на вулиці Космонавтів.

