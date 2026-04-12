Украинцам раскрыли дополнительные графики отключения света, действующие в Сумах на неделю с 13 по 19 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».
Вводятся графики отключения света в Сумах на неделю с 13 по 19 апреля в связи с проведением профилактических работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.
14.04.2026 с 08:00 до 16:00 в городе будет временно прекращено электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. Отключения коснутся отдельных улиц:
- Лебедынська — 19, 1, 11/1, 13, 15, 21
- Новый — 10
- Сонячна — 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8/1, 8, 6, 5, 4, 3/1, 3, 2Г, 2В, 2, 1А, 1
- 2-га Лебедынська — 2А
- Ганнивська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- Паркова — 1
- Мыколы Леонтовыча — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34
- Сад. ТОВ «Теплычный» — 147
15.04.2026 с 09:00 до 16:00 также запланированы работы на электросетях, из-за чего часть городских улиц останется без света:
- Шкильна — № 10, 12, 17, 19
- 1-ша Степаненкивська — № 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59
- Билопильська — № 1А, 3, 6, 8, 10, 501Z
- Васыля Фылоновыча — № 1
- Выгонопоселенська — № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117
- Вячеслава Чорновола — № 1
- Гетьманський — № 1, 3
- Демыденкивська — № 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56
- Олексы Грыщенка — № 15
- Островського — № 69/2
- Роменська — № 2, 4, 4/1, 4/4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 34, 34/1, 36, 38, 40
- Центральнои Рады — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27
- Пантелеймона Кулиша — № 1–84 (с пропусками), дополнительно: 42А, 52А, 56А, 64А, 80/2, 69/2
- Степана Бандеры — № 78–152 (з пропусками: 102, 105, 107), включительно з 106А, 118/1, 120/1, 122/1, 144/1
- Роменська — № 2–40
16.04.2026 в тот же промежуток времени, с 08:00 до 16:00, продолжатся плановые отключения электроэнергии, которые охватят указанные адреса:
- Веретенивська — № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Иподромна — № 1–9
- Ивана Пиддубного — № 1, 4, 7, 8, 9, 25
- Спортывный — № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17
- Березовый гай / Гай — № 1, 2, 5, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 39.
17.04.2026 вводятся ограничения с 8 до 15 часов. Обесточат дома на улицах:
- Холодноярськои брыгады — № 1, 3/1, 3/3, 5, 9
- Свободы — № 25, 25/1, 25/2, 25А, 26
- Украинськои Народнои Республикы — № 3/1, 8, 8А, 10, 12, 14.
