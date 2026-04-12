Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Вводятся графики отключения света в Сумах на неделю с 13 по 19 апреля в связи с проведением профилактических работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

14.04.2026 с 08:00 до 16:00 в городе будет временно прекращено электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. Отключения коснутся отдельных улиц:

Лебедынська — 19, 1, 11/1, 13, 15, 21

Новый — 10

Сонячна — 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8/1, 8, 6, 5, 4, 3/1, 3, 2Г, 2В, 2, 1А, 1

2-га Лебедынська — 2А

Ганнивська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Паркова — 1

Мыколы Леонтовыча — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Сад. ТОВ «Теплычный» — 147

15.04.2026 с 09:00 до 16:00 также запланированы работы на электросетях, из-за чего часть городских улиц останется без света:

Шкильна — № 10, 12, 17, 19

1-ша Степаненкивська — № 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59

Билопильська — № 1А, 3, 6, 8, 10, 501Z

Васыля Фылоновыча — № 1

Выгонопоселенська — № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Вячеслава Чорновола — № 1

Гетьманський — № 1, 3

Демыденкивська — № 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56

Олексы Грыщенка — № 15

Островського — № 69/2

Роменська — № 2, 4, 4/1, 4/4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 34, 34/1, 36, 38, 40

Центральнои Рады — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Пантелеймона Кулиша — № 1–84 (с пропусками), дополнительно: 42А, 52А, 56А, 64А, 80/2, 69/2

Степана Бандеры — № 78–152 (з пропусками: 102, 105, 107), включительно з 106А, 118/1, 120/1, 122/1, 144/1

Роменська — № 2–40

16.04.2026 в тот же промежуток времени, с 08:00 до 16:00, продолжатся плановые отключения электроэнергии, которые охватят указанные адреса:

Веретенивська — № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Иподромна — № 1–9

Ивана Пиддубного — № 1, 4, 7, 8, 9, 25

Спортывный — № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17

Березовый гай / Гай — № 1, 2, 5, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 39.

17.04.2026 вводятся ограничения с 8 до 15 часов. Обесточат дома на улицах:

Холодноярськои брыгады — № 1, 3/1, 3/3, 5, 9

Свободы — № 25, 25/1, 25/2, 25А, 26

Украинськои Народнои Республикы — № 3/1, 8, 8А, 10, 12, 14.

