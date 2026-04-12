Українцям розкрили додаткові графіки відключення світла, що будуть діяти у Сумах на тиждень з 13 по 19 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Ввводяться графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 13 по 19 квітня у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

14.04.2026 з 08:00 до 16:00 у місті буде тимчасово припинено електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт. Відключення торкнуться окремих вулиць:

Лебединська — 19, 1, 11/1, 13, 15, 21

Новий — 10

Сонячна — 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8/1, 8, 6, 5, 4, 3/1, 3, 2Г, 2В, 2, 1А, 1

2-га Лебединська — 2А

Ганнівська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Паркова — 1

Миколи Леонтовича — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Сад. ТОВ «Тепличний» — 147

15.04.2026 з 09:00 до 16:00 також заплановані роботи на електромережах, через що частина міських вулиць залишиться без світла:

Шкільна — № 10, 12, 17, 19

1-ша Степаненківська — № 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59

Білопільська — № 1А, 3, 6, 8, 10, 501Z

Василя Филоновича — № 1

Вигонопоселенська — № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

В’ячеслава Чорновола — № 1

Гетьманський — № 1, 3

Демиденківська — № 49, 49/1, 49/3, 51, 52, 54, 56

Олекси Грищенка — № 15

Островського — № 69/2

Роменська — № 2, 4, 4/1, 4/4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32/1, 34, 34/1, 36, 38, 40

Центральної Ради — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Пантелеймона Куліша — № 1–84 (з пропусками), додатково: 42А, 52А, 56А, 64А, 80/2, 69/2

Степана Бандери — № 78–152 (з пропусками: 102, 105, 107), включно з 106А, 118/1, 120/1, 122/1, 144/1

16.04.2026 у той самий проміжок часу, з 08:00 до 16:00, продовжаться планові відключення електроенергії, які охоплять визначені адреси:

Веретенівська — № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Іподромна — № 1–9

Івана Піддубного — № 1, 4, 7, 8, 9, 25

Спортивний — № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17

Березовий гай / Гай — № 1, 2, 5, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 39.

17.04.2026 вводяться обмеження з 8 до 15 години. Знеструмлять будинки на вулицях:

Холодноярської бригади — № 1, 3/1, 3/3, 5, 9

Свободи — № 25, 25/1, 25/2, 25А, 26

Української Народної Республіки — № 3/1, 8, 8А, 10, 12, 14.

