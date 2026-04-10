Новий графік руху транспорту в Тернополі запровадять на період Великодніх свят для зручного доїзду до міських кладовищ, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалила та оприлюднила Тернопільська міська рада.

Зміни покликані забезпечити комфортні умови для мешканців громади, які планують відвідати могили рідних у поминальні дні. У святковий період кількість рейсів громадського транспорту буде збільшено.

До кладовища на вулиці Микулинецькій 12, 13 та 19 квітня курсуватимуть чотири тролейбуси маршруту №8. Також працюватимуть 14 автобусів на маршрутах №18, №28, №31 та №50.

У напрямку кладовища в селі Підгороднє автобус №40 здійснюватиме перевезення з 9:00 до 20:20. Крім того, маршрути №11 та №27 працюватимуть із 9:00 до 19:00, а автобус №1 — з 10:05 до 18:40.

До кладовища поблизу села Довжанка, що на Львівському шосе, 12, 13 і 19 квітня курсуватимуть два автобуси маршруту №32 відповідно до затвердженого святкового розкладу.

У міській раді зазначають, що новий графік руху транспорту в Тернополі допоможе уникнути перевантаження та забезпечить безперешкодний доїзд у дні масових відвідувань.

Крім того, в Тернополі повідомляли про обмеження руху транспорту з 20 квітня по 3 травня.

Причиною обмеження стали термінові ремонтні роботи на тепловій мережі.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» з метою запобігання можливим аваріям.

Рух перекриють на ділянці поблизу житлового будинку №8 на вулиці Євгена Коновальця. На місці встановлять тимчасові дорожні знаки згідно із затвердженою схемою організації руху.

