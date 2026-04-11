Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепре предоставляется в рамках новой инициативы, направленной на поддержку женщин.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре реализуется через проект "We-LEAD: женское лидерство в кризисах", сообщает Politeka.

В рамках данного проекта стартовала инициатива «Гуманитарная помощь женщинам из уязвимых групп населения».

Организатором выступает ОО «Будь в курсе», которая работает с жителями Днепра и Днепропетровской области, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет и о пенсионерах.

Инициатива предусматривает предоставление наборов с товарами первой необходимости для нуждающихся в поддержке.

В рамках проекта гуманитарную помощь в Днепре могут получить женщины в возрасте от 18 лет, принадлежащие к разным уязвимым категориям.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, пенсионерах, женщинах с инвалидностью или ухаживающих за людьми с инвалидностью, беременных, многодетных матерях и самостоятельно воспитывающих детей.

Также поддержка предусмотрена для женщин, подвергшихся насилию, потерявших родных во время войны, находившихся в плену или оккупации, а также для ветеранк и членов семей военнослужащих, в том числе тех, кто погиб, пропал без вести или находится в плену.

Организаторы отмечают, что при реализации программы особое внимание уделяется безопасности и конфиденциальности персональных данных.

Проект реализуется при технической поддержке «ООН Женщины в Украине» и финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН, что позволяет расширить возможности поддержки жителям региона.

Организаторы подчеркивают, что главная цель инициативы – помочь женщинам преодолеть сложный период и обеспечить базовые потребности в повседневной жизни.

