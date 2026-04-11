Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається в межах нової ініціативи, спрямованої на підтримку жінок.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі реалізується через проєкт «We-LEAD: жіноче лідерство у кризах», повідомляє Politeka.

У межах даного проєкту стартувала ініціатива «Гуманітарна допомога жінкам із вразливих груп населення».

Організатором виступає ГО «Будь в курсі», яка працює з мешканками Дніпра та Дніпропетровської області, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, йдеться й про пенсіонерів.

Ініціатива передбачає надання наборів із товарами першої необхідності для тих, хто потребує підтримки.

У межах проєкту гуманітарну допомогу в Дніпрі можуть отримати жінки віком від 18 років, які належать до різних вразливих категорій.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, жінок з інвалідністю або тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, вагітних, багатодітних матерів і тих, хто самостійно виховує дітей.

Також підтримка передбачена для жінок, які зазнали насильства, втратили рідних під час війни, перебували в полоні чи окупації, а також для ветеранк і членів родин військовослужбовців, зокрема тих, хто загинув, зник безвісти або перебуває в полоні.

Організатори наголошують, що під час реалізації програми особливу увагу приділяють безпеці та конфіденційності персональних даних.

Проєкт реалізується за технічної підтримки «ООН Жінки в Україні» та фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН, що дозволяє розширити можливості підтримки для мешканок регіону.

Організатори підкреслюють, що головна мета ініціативи це допомогти жінкам подолати складний період та забезпечити базові потреби у повсякденному житті.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що насправді відбувається на ринку