Дефицит продуктов в Запорожье фиксируется на фоне сокращения предложения качественных яблок, что уже влияет на рыночные цены, передает Politeka.

По словам представителей аграрного сектора, главная причина состоит в нарушении сроков сбора урожая. Часть плодов закладывались на хранение уже перезрелыми, что существенно ухудшило их пригодность для длительного хранения и уменьшило объемы товарной продукции.

Дополнительно ситуацию усложнило то, что отдельные производители отказались от использования препаратов, регулирующих процесс созревания. В результате качество сырья снизилось, а доля яблок, пригодных для реализации, сократилась.

Эксперты рынка отмечают, что предложение качественного товарного яблока уменьшается быстрее, чем предполагалось ранее. Это создает предпосылки для дальнейшего роста цен в торговых сетях.

На этом фоне дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как часть более широкой тенденции сокращения качественной агропродукции в отдельных регионах страны.

Параллельно аналитики предупреждают о подорожании хлебобулочных изделий. В апреле ожидается рост цен из-за повышения затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда.

По прогнозам специалистов, хлеб из пшеничной муки высшего сорта может подорожать на 2-3% и достичь 63-64 грн за килограмм. Подобная динамика ожидается и для продукции из муки первого сорта, ржаного хлеба и батонов.

Дополнительным фактором роста себестоимости является повреждение энергетической инфраструктуры, что заставляет предприятия использовать альтернативные источники питания. Также влияние оказывает подорожание горючего, увеличивающее расходы на транспортировку.

В результате производители могут частично переносить финансовое давление на отдельные категории продукции, чтобы сдержать резкое удорожание социально важных товаров.

