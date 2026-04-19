Дефіцит продуктів у Запоріжжі розглядається як частина ширшої тенденції скорочення якісної агропродукції в окремих регіонах країни.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі скорочення пропозиції якісних яблук в Україні, що вже впливає на ринкові ціни, передає Politeka.

За словами представників аграрного сектору, головна причина полягає у порушенні строків збору врожаю. Частину плодів закладали на зберігання вже перезрілими, що суттєво погіршило їхню придатність для тривалого зберігання та зменшило обсяги товарної продукції.

Додатково ситуацію ускладнило те, що окремі виробники відмовилися від використання препаратів, які регулюють процес дозрівання. У результаті якість сировини знизилася, а частка яблук, придатних для реалізації, скоротилася.

Експерти ринку відзначають, що пропозиція якісного товарного яблука зменшується швидше, ніж прогнозувалося раніше. Це створює передумови для подальшого зростання цін у торговельних мережах.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Запоріжжі розглядається як частина ширшої тенденції скорочення якісної агропродукції в окремих регіонах країни.

Паралельно аналітики попереджають про подорожчання хлібобулочних виробів. У квітні очікується зростання цін через підвищення витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

За прогнозами фахівців, хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку може подорожчати на 2–3% і досягти 63–64 грн за кілограм. Подібна динаміка очікується і для продукції з борошна першого ґатунку, житнього хліба та батонів.

Додатковим фактором зростання собівартості є пошкодження енергетичної інфраструктури, що змушує підприємства використовувати альтернативні джерела живлення. Також вплив має подорожчання пального, яке збільшує витрати на транспортування.

У підсумку виробники можуть частково переносити фінансовий тиск на окремі категорії продукції, щоб стримати різке подорожчання соціально важливих товарів.

