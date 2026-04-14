Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предусматривает поселение в частных домах, квартирах или отдельных комнатах, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предлагается через платформу "Помогай".

Она объединяет объявления от людей, готовых предоставить временное бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье и тех, кому такое убежище необходимо.

В одном из объявлений в районе Вильнокурьяновского предлагается комната в частном доме в сельской местности для женщины, оказавшейся в сложной ситуации.

Данное жилище расположено примерно в 30 км от облцентра, в направлении Харькова.

В доме есть несколько комнат, одна из которых - проходная, а также печное отопление, интернет, бытовая техника, генератор на случай отключения электроэнергии и базовые условия для проживания.

Отдельно отмечается, что владелец проживает вместе с домашними животными, а также обеспечивает базовые продукты питания и возможность стабильного быта.

Другое предложение касается и проживания в частном доме в сельской местности. Здесь предлагают отдельную комнату для женщины, нуждающейся в временном убежище.

Условия предусматривают пособие по хозяйству, в том числе в уборке и приготовлении пищи, а также совместное проживание с собственником дома.

В доме есть все необходимые базовые удобства, включая интернет, бытовую технику и автономные источники энергии. Важно, что владелец отмечает спокойную атмосферу и взаимное уважение.

Еще один вариант в пределах региона предполагает проживание в доме в сельской местности примерно в 30 км от областного центра.

Здесь также предлагается поселение для женщины, нуждающейся в убежище, с возможностью совместного быта и помощи по дому.

