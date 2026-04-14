Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне через платформу оголошень, де мешканці регіону пропонують тимчасове поселення.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі передбачає поселення у приватних будинках, квартирах чи окремих кімнатах, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі пропонується через платформу "Допомагай".

Вона об’єднує оголошення від людей, готових надати тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі та тих, кому такий прихисток необхідний.

В одному з оголошень у районі Вільнокур’янівського пропонується кімната у приватному будинку в сільській місцевості для жінки, яка опинилася у складній життєвій ситуації.

Дане помешкання розташоване приблизно за 30 км від облцентру, у напрямку Харкова.

У будинку є кілька кімнат, одна з яких прохідна, а також пічне опалення, інтернет, побутова техніка, генератор на випадок відключення електроенергії та базові умови для проживання.

Окремо зазначається, що власник проживає разом із домашніми тваринами, а також забезпечує базовими продуктами харчування та можливістю стабільного побуту.

Інша пропозиція також стосується проживання у приватному будинку в сільській місцевості. Тут пропонують окрему кімнату для жінки, яка потребує тимчасового прихистку.

Умови передбачають допомогу по господарству, зокрема у прибиранні та приготуванні їжі, а також спільне проживання з власником будинку.

У помешканні є всі необхідні базові зручності, включаючи інтернет, побутову техніку та автономні джерела енергії. Важливо, що власник наголошує на спокійній атмосфері та взаємній повазі.

Ще один варіант у межах регіону передбачає проживання у будинку в сільській місцевості приблизно за 30 км від обласного центру.

Тут також пропонується поселення для жінки, яка потребує прихистку, з можливістю спільного побуту та допомоги по дому.

