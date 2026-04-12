В течение следующей недели – с 13 по 19 апреля 2026 года – в Днепре снова будут применяться локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили, где в Днепре будут применять графики отключения света в период с 13 по 19 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

По данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", эти плановые обесточивания связаны с проведением профилактических работ в электросетях города.

В понедельник ограничений электроснабжения в Днепре не планируется, но в течение следующих дней графики отключения света будут действовать с 8:00 до 18:00, пишет Politeka.

Во вторник, 14 апреля, обесточивания коснутся домов по следующим адресам:

ул. Автостроя, 1-3, 5, 6, 6К, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Академика Янгеля, 42, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

Национальной Гвардии, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30;

Квартальная, 7Б, 12, 16, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 114;

Софиевская, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

частично улицы Домотканская, Василия Шкляра, Строителей, Инженерная, Вроцлавская, Казака Мамая, Мирослава Скорика, Солидарная, проспект Богдана Хмельницкого.

В среду, 15 числа, ограничения электроснабжения коснутся домов по ул. Академика Янгеля, 6; Алана Шепарда, 1, 7, 9; Квартальная, 20; Независимости, 18, 21, 27, 29; Мирослава Скорика, 6, 10.

А в четверг, 16 апреля, графики отключения света в Днепре будут действовать по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля, 14, 16, 18, 20;

Строителей, 24, 26, 28, 30, 35;

Квартальная, 11, 13, 17, 17А;

Мирослава Скорика, 2, 4;

Алана Шепарда, 29;

Фабрично-заводская, 33, 35;

Макарова, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А;

пр-т Богдана Хмельницкого, 129, 131, 133, 133Б;

пер. Энергетический, 2, 4-6, 8, 8А.

На другие дни недели до 19.04 обесточения в городе пока не планируются.

