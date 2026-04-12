Протягом наступного тижня – з 13 по 19 квітня 2026 року – в Дніпрі знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили, де в Дніпрі застосовуватимуть графіки відключення світла в період із 13 по 19 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", ці планові знеструмлення повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах міста.

У понеділок обмежень електропостачання в Дніпрі не планується, але протягом наступних днів графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:00, пише Politeka.

У вівторок, 14 квітня, знеструмлення торкнуться будинків за такими адресами:

вул. Автобуду, 1-3, 5, 6, 6К, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Академіка Янгеля, 42, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

Національної Гвардії, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30;

Квартальна, 7Б, 12, 16, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 114;

Софіївська, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

частково вулиці Домотканська, Василя Шкляра, Будівельників, Інженерна, Вроцлавська, Козака Мамая, Мирослава Скорика, Солідарна, проспект Богдана Хмельницького.

У середу, 15 числа, обмеження електропостачання торкнуться будинків по вул. Академіка Янгеля, 6; Алана Шепарда, 1, 7, 9; Квартальна, 20; Незалежності, 18, 21, 27, 29; Мирослава Скорика, 6, 10.

А в четвер, 16 квітня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля, 14, 16, 18, 20;

Будівельників, 24, 26, 28, 30, 35;

Квартальна, 11, 13, 17, 17А;

Мирослава Скорика, 2, 4;

Алана Шепарда, 29;

Фабрично-заводська, 33, 35;

Макарова, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А;

пр-т Богдана Хмельницького, 129, 131, 133, 133Б;

пров. Енергетичний, 2, 4-6, 8, 8А.

На інші дні тижня до 19.04 знеструмлення в місті поки не плануються.

