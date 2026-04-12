Енергетики попередили, де в Дніпрі застосовуватимуть графіки відключення світла в період із 13 по 19 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.
За даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", ці планові знеструмлення повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах міста.
У понеділок обмежень електропостачання в Дніпрі не планується, але протягом наступних днів графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 18:00, пише Politeka.
У вівторок, 14 квітня, знеструмлення торкнуться будинків за такими адресами:
- вул. Автобуду, 1-3, 5, 6, 6К, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- Академіка Янгеля, 42, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81;
- Національної Гвардії, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30;
- Квартальна, 7Б, 12, 16, 20, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 36, 38, 114;
- Софіївська, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- частково вулиці Домотканська, Василя Шкляра, Будівельників, Інженерна, Вроцлавська, Козака Мамая, Мирослава Скорика, Солідарна, проспект Богдана Хмельницького.
У середу, 15 числа, обмеження електропостачання торкнуться будинків по вул. Академіка Янгеля, 6; Алана Шепарда, 1, 7, 9; Квартальна, 20; Незалежності, 18, 21, 27, 29; Мирослава Скорика, 6, 10.
А в четвер, 16 квітня, графіки відключення світла в Дніпрі діятимуть за такими адресами:
- вул. Академіка Янгеля, 14, 16, 18, 20;
- Будівельників, 24, 26, 28, 30, 35;
- Квартальна, 11, 13, 17, 17А;
- Мирослава Скорика, 2, 4;
- Алана Шепарда, 29;
- Фабрично-заводська, 33, 35;
- Макарова, 29, 29А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А;
- пр-т Богдана Хмельницького, 129, 131, 133, 133Б;
- пров. Енергетичний, 2, 4-6, 8, 8А.
На інші дні тижня до 19.04 знеструмлення в місті поки не плануються.
