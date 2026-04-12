Облэнерго предупреждает о новых графиках отключения света на 13 апреля 2026 года для некоторых населенных пунктов Харьковской области.

В Харьковской области в понедельник, 13 апреля 2026 года, будут вновь применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света 13 апреля коснутся Зачепиловской поселковой территориальной общины в Харьковской области. Обесточения там будут происходить примерно с 8:00 до 17:00.

В селе Забарино ограничения электроснабжения, связанные с плановыми работами в электросетях, будут применяться для некоторых домов по улицам Кооперативная, Ленина, Южная, Центральная, Речная, Садовая, Специалистов.

В поселке Зачепиловка обесточивание состоится по ул. Защитников Украины, Набережная, Новонабережная, Озерная, Соборная, Весенняя, Садовая, Тихая, Харьковская, пер. Вишневый, пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света 13 апреля 2026 года также затронут следующие населенные пункты:

Александровка (ул. Защитников Украины, Зеленая, Ленина, Речная, Садовая, Степная, Центральная);

(Строительная, Вишневая); Николаевка (Защитников Украины, Садовая, Степная, Набережная, Хуторская, Харьковская);

(Защитников Украины, Садовая, Степная, Набережная, Хуторская, Харьковская); частично с. Нагорное, Новое Пекельное, Старое Пекельное, Котовка, Дудовка, Зеньковщина.

частично с. Нагорное, Новое Пекельное, Старое Пекельное, Котовка, Дудовка, Зеньковщина.

Подробную информацию об адресах, где будут действовать ограничения электроснабжения, ищите на официальной странице общины в Facebook.

