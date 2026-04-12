Обленерго попереджає про нові графіки відключення світла на 13 квітня 2026 року для деяких населених пунктів Харківської області.

У Харківській області в понеділок, 13 квітня 2026 року, знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 13 квітня торкнуться Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області. Знеструмлення там відбуватимуться приблизно з 8:00 до 17:00.

У селі Забарине обмеження електропостачання, повʼязані з плановими роботами в електромережах, застосовуватимуть для деяких будинків по вулицях Кооперативна, Леніна, Південна, Центральна, Річна, Садова, Спеціалістів.

У селищі Зачепилівка знеструмлення відбудуться по вул. Захисників України, Набережна, Новонабережна, Озерна, Соборна, Весняна, Садова, Тиха, Харківська, пров. Вишневий, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла 13 квітня 2026 також зачеплять такі населені пункти:

Олександрівка (вул. Захисників України, Зелена, Леніна, Річна, Садова, Степова, Центральна);

(Будівельна, Вишнева); Миколаївка (Захисників України, Садова, Степова, Набережна, Хутірська, Харківська);

(Захисників України, Садова, Степова, Набережна, Хутірська, Харківська); частково с. Нагірне, Нове Пекельне, Старе Пекельне, Котівка, Дудівка, Зіньківщина.

(Захисників України, Садова, Степова, Набережна, Хутірська, Харківська); частково с. Нагірне, Нове Пекельне, Старе Пекельне, Котівка, Дудівка, Зіньківщина.

Детальну інформацію про адреси, де діятимуть обмеження електропостачання, шукайте на офіційній сторінці громади в Facebook.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

Також Politeka повідомляла про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому доступна підтримка.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: містянам розповіли про тимчасовий тариф.