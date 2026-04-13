Запланированы масштабные графики отключения света в Ровенской области на 14 апреля, которые коснутся ряда населенных пунктов.

Графики отключения света в Ровенской области на 14 апреля продлятся в части региона в связи с профилактическими работами, пишет Politeka.net.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» обнародовали плановые графики отключения.

Запланированы масштабные графики отключения света в Ровенской области на 14 апреля, которые затронут ряд населенных пунктов и значительное количество адресов.

Жителям советуют заранее ознакомиться с актуальными списками улиц и домов, где временно отсутствует электроснабжение, чтобы подготовиться к возможным перебоям и заблаговременно организовать свой день с минимальными неудобствами.

С 09:00–17:00 часов в селе Обарив не будет электричества. Однако не будет света только в домах, расположенных по следующим адресам:

Грушевського — 13

Озерна — 10; 22; 31; 35; 34; 34А; 54

Журавлынна

Нова — 1; 2; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32; 5; 6; 7; 8; 8А; 9

Соборна — 4; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 45; 47; 51; 51А

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 40

Набережна — 2; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52

Тайкуривська — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20

Глыбока — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14

Ивана Франка — 5

Заводська — 3; 5

Заводськый пров. — 1; 2; 4.

С 09:00–18:00 будут продолжаться отключения электричества в селе Здолбунив. Не будет электричества на таких улицах:

Шевченка — 4; 6

Шкильна — 4

С 09:00–18:00 будут продолжаться отключения в селе Квасылив, но они охватят следующие адреса:

Вышнева — 2; 2Б; 4; 6; 8; 8А

Волынськых Чехив — 1; 2; 3; 3К; 4; 5; 10; 12

Замкова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30

Здолбунивська — 1; 3; 5; 7; 9; 11

Нова — 1

Ривненська — 4

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 31.

Последние новости Украины:

