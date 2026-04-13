Графіки відключення світла у Рівненській області на 14 квітня будуть тривати в частині регіону у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

Заплановано масштабні графіки відключення світла у Рівненській області на 14 квітня, які торкнуться низки населених пунктів та значної кількості адрес.

Жителям радять заздалегідь ознайомитися з актуальними списками вулиць і будинків, де тимчасово буде відсутнє електропостачання, щоб підготуватися до можливих перебоїв і завчасно організувати свій день з мінімальними незручностями.

З 09:00–17:00 години в селі Обарів не буде електрики. Проте не буде світла лише в будинках, що розташовані за такими адресами:

Грушевського — 13

Озерна — 10; 22; 31; 35; 34; 34А; 54

Журавлинна

Нова — 1; 2; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32; 5; 6; 7; 8; 8А; 9

Соборна — 4; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 45; 47; 51; 51А

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 40

Набережна — 2; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52

Тайкурівська — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20

Глибока — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14

Івана Франка — 5

Заводська — 3; 5

Заводський пров. — 1; 2; 4.

З 09:00–18:00 години триватимуть вимкнення електрики в селі Здолбунів. Не буде електрики на таких вулицях:

Шевченка — 4; 6

Шкільна — 4

З 09:00–18:00 години будуть тривати вимкнення в селі Квасилів, але вони охоплять такі адреси:

Вишнева — 2; 2Б; 4; 6; 8; 8А

Волинських Чехів — 1; 2; 3; 3К; 4; 5; 10; 12

Замкова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30

Здолбунівська — 1; 3; 5; 7; 9; 11

Нова — 1

Рівненська — 4

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 31.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Рівненській області: до якої суми було підвищено ціну.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Рівному: які важливі зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Дорога халатність: селищна рада на Рівненщині заплатить 13,5 мільйонів за «чужі» сокири.