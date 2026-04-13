Графіки відключення світла у Рівненській області на 14 квітня будуть тривати в частині регіону у зв'язку з профілактичними роботами, пише Politeka.net.
У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.
Заплановано масштабні графіки відключення світла у Рівненській області на 14 квітня, які торкнуться низки населених пунктів та значної кількості адрес.
Жителям радять заздалегідь ознайомитися з актуальними списками вулиць і будинків, де тимчасово буде відсутнє електропостачання, щоб підготуватися до можливих перебоїв і завчасно організувати свій день з мінімальними незручностями.
З 09:00–17:00 години в селі Обарів не буде електрики. Проте не буде світла лише в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Грушевського — 13
- Озерна — 10; 22; 31; 35; 34; 34А; 54
- Журавлинна
- Нова — 1; 2; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 32; 5; 6; 7; 8; 8А; 9
- Соборна — 4; 9; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 45; 47; 51; 51А
- Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 40
- Набережна — 2; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 37; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52
- Тайкурівська — 1; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20
- Глибока — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14
- Івана Франка — 5
- Заводська — 3; 5
- Заводський пров. — 1; 2; 4.
З 09:00–18:00 години триватимуть вимкнення електрики в селі Здолбунів. Не буде електрики на таких вулицях:
- Шевченка — 4; 6
- Шкільна — 4
З 09:00–18:00 години будуть тривати вимкнення в селі Квасилів, але вони охоплять такі адреси:
- Вишнева — 2; 2Б; 4; 6; 8; 8А
- Волинських Чехів — 1; 2; 3; 3К; 4; 5; 10; 12
- Замкова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30
- Здолбунівська — 1; 3; 5; 7; 9; 11
- Нова — 1
- Рівненська — 4
- Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 31.
