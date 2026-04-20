Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на модернизацию инженерных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было введено в Килийской общине для стабилизации работы систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Решение охватывает город Килия и близлежащие населенные пункты. По информации коммунального предприятия «Свет», корректировка вызвана удорожанием энергоносителей и ростом расходов на закупку и очистку воды.

С начала года цена электроэнергии выросла с 13,50 до 16,32 грн за кВтч. Кроме того, с 1 апреля кубометр закупочного ресурса подорожал с 35 до 40 грн., что повлияло на конечные расчеты.

В Килии новые показатели составляют 63,41 грн за м³ водоснабжения и 57,65 грн за водоотвод. Ранее они равнялись 58,72 грн и 55,43 грн соответственно. В селе Лески стоимость услуги для одного домохозяйства выросла до 225,44 грн. вместо 211,65 грн.

В других населенных пунктах общины зафиксированы изменения. В Шевченково установлено 60,30 грн за кубометр подачи, в Васильевке - 53,80 грн за канализационные услуги. В Фурмановке цены составляют 54,20 грн. и 51,35 грн. соответственно, а в Новоселовке — 57,10 грн. и 54,00 грн.

Представители местных властей подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на модернизацию инженерных сетей и обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры.

Жителям рекомендуют устанавливать счетчики, рационально использовать ресурсы и контролировать расходы, чтобы снизить финансовую нагрузку.

В общине ожидают, что обновленные расчеты будут способствовать стабильному функционированию систем и повышению качества обслуживания.

Источник

Последние новости Украины:

