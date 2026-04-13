График отключения газа с 14 по 17 апреля в Житомирской области предусматривает временное прекращение газоснабжения в селах и городах региона из-за выполнения регламентных и технических работ на сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном филиале ООО «Газораспределительные сети Украины», график отключения газа с 14 по 17 апреля в Житомирской области коснется многих жителей.

14 апреля работы будут проводить в селе Жерев, где во время их выполнения будет полностью прекращено газоснабжение. Причиной называют необходимость проведения регламентных мероприятий.

В городе Звягель ограничения запланированы на 15 и 16 апреля. В частности, 15.04.2026 голубое топливо временно не будут подавать в дома по ул. Военной Доблести, 15, 3, 5, а также по ул. Анны Ярославны, 4.

На следующий день, 16.04.2026, работы продолжатся по адресу ул. Военной Доблести, 7, 24/2. В этот период жителям придется временно обойтись без газоснабжения.

В Коростышеве техническое обслуживание продлится три дня подряд. 15 апреля ограничения будут касаться домов по ул. Киевская, 109А, 111А, 143.

16 апреля работы будут выполняться по ул. Пилипа Орлика, 3, 7, 9. А 17 апреля временное прекращение газоснабжения предусмотрено на ул. Потехина, 3 и ул. Киевская, 145.

Также работы запланированы в городе Овруч. Там с 14 по 16 апреля будут поэтапно ограничивать подачу голубого топлива.

В частности, 14.04.2026 поставки будут отсутствовать на ул. Леси Украинки, 41 и ул. Остапа Дашкевича, 5. 15.04.2026 ограничения коснутся ул. Ивана Франко, 12, 20.

16.04.2026 без голубого топлива останутся дома по ул. Ивана Франко, 29, ул. Казачья, 4, ул. Юрия Тютюнника, 27 и ул. Стадионный, 4, 5.

Последние новости Украины: