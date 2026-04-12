Подорожание проезда в Житомирской области стало реальностью, сообщает Politeka.

В райцентре Житомирской области существенно увеличилась стоимость поездки в городских автобусах. Подорожание проезда в Житомирской области коснулось Звягеля, где за одну поездку теперь нужно платить 20 гривен вместо 15.

Как сообщила прессслужба городского совета 8 апреля, решение было принято после анализа экономических расчетов и сравнения тарифов. Члены исполнительного комитета учли обращение автомобильных перевозчиков и стремились установить экономически обоснованный уровень платы.

Рост стоимости проезда рассматривают и в другом райцентре – Бердичеве. Там последнее повышение тарифа произошло в июле 2022 года. На сегодня тариф составляет 12 грн, тогда как фактическая себестоимость поездки превышает 20 грн.

По данным городского совета Бердичева, за последние годы расходы на топливо выросли на 64%, газ-метан – на 153%, а страхование и техническое обслуживание увеличились в 4–11 раз. Анализ свидетельствует о том, что действующий тариф не отвечает рыночным условиям и не покрывает расходы перевозчиков.

В Житомирской области уже введены обновленные тарифные планы в нескольких городах. Так, Житомир, Коростень и Малин перешли на 20 грн за одну поездку, а Звягель реализует аналогичный проект решения.

Представители местных советов отмечают, что корректировка цен необходима для стабильного функционирования транспортной отрасли, развития инфраструктуры и обеспечения экономически обоснованных условий для перевозчиков.

Так что жителям следует учитывать подорожание проезда в Житомирской области при планировании поездок, а аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы тенденция к повышению сохранится.

