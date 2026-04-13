Графік відключення газу з 14 по 17 квітня у Житомирській області передбачає тимчасове припинення газопостачання у селах та містах регіону через виконання регламентних і технічних робіт на мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», графік відключення газу з 14 по 17 квітня у Житомирській області торкнеться багатьох мешканців.

14 квітня роботи проводитимуть у селі Жерев, де на час їх виконання буде повністю припинено газопостачання. Причиною називають необхідність проведення регламентних заходів.

У місті Звягель обмеження заплановані на 15 та 16 квітня. Зокрема, 15.04.2026 блакитне паливо тимчасово не подаватимуть у будинки на вул. Військової Доблесті, 15, 3, 5, а також на вул. Анни Ярославни, 4.

Наступного дня, 16.04.2026, роботи продовжаться за адресами вул. Військової Доблесті, 7, 24/2. У цей період мешканцям доведеться тимчасово обійтися без газопостачання.

У Коростишеві технічне обслуговування триватиме три дні поспіль. 15 квітня обмеження стосуватимуться будинків на вул. Київська, 109 А, 111 А, 143.

16 квітня роботи виконуватимуть на вул. Пилипа Орлика, 3, 7, 9. А 17 квітня тимчасове припинення газопостачання передбачене на вул. Потєхіна, 3 та вул. Київська, 145.

Також роботи заплановані у місті Овруч. Там з 14 по 16 квітня поетапно обмежуватимуть подачу блакитного палива.

Зокрема, 14.04.2026 постачання буде відсутнє на вул. Лесі Українки, 41 та вул. Остапа Дашкевича, 5. 15.04.2026 обмеження торкнуться вул. Івана Франка, 12, 20.

16.04.2026 без блакитного палива залишаться будинки на вул. Івана Франка, 29, вул. Козацька, 4, вул. Юрія Тютюнника, 27 та вул. Стадіонний, 4, 5.

