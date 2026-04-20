Подорожание проезда в Черновцах зафиксировано с апреля, сообщает Politeka.

В троллейбусном движении города обновлен тариф до 16 гривен за одну поездку.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 7 апреля. Для студентов установлена ​​скидка – 8 гривен. Учащиеся школ с 1 по 11 (12) класс и дальше пользуются транспортом без оплаты в течение учебного года.

В мэрии объясняют изменение ростом затрат на электроэнергию и топливо, влияющих на работу коммунального транспорта.

Отдельно продлено действие временного тарифа 17 гривен для городских автобусных маршрутов - он будет действовать до 15 июня. В этом же контексте происходит корректировка стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, что связано с обслуживанием техники и более дорогим горючим.

Финансовая нагрузка для домохозяйств также пересмотрена: для жителей многоквартирных домов сумма составляет примерно 68–72 гривны в месяц с человека, в частном секторе – ориентировочно 77–82 гривны.

Схожие изменения фиксируют и в других областных центрах. В Ужгороде стоимость поездки колеблется в пределах 18-23 гривен, в Тернополе - 17-20, во Львове - 17-25 в зависимости от типа транспорта и способа оплаты.

По сравнению с предыдущим пересмотром в 2025 году расходы перевозчиков существенно изменились: тогда горючее стоило около 44 гривен за литр, сейчас — почти 90. Электроэнергия выросла с примерно 10 до 16,5 гривны за киловатт-час.

На фоне этих показателей удорожание проезда в Черновцах рассматривается как часть более широкого пересмотра транспортной политики в условиях роста себестоимости перевозок.

