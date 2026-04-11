Ограничение движения транспорта в Черновцах вводится на нескольких улицах города в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать в разные периоды апреля и мая, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Черновицком городском совете, ограничение движения транспорта в городе предусмотрено как полное перекрытие отдельных участков дорог, так и частичное. Всё зависит от вида работ в конкретные даты.

В частности, до 17 апреля включительно полностью перекрыт проезд по улицам Юрия Федьковича и Николая Кордубы. Здесь производится ямочный ремонт дорожного покрытия, из-за чего курсировка авто временно невозможна.

Городские службы выполняют работы по восстановлению дорожного полотна по улучшению безопасности движения и уменьшению аварийности на этих участках.

Также до 20 апреля включительно действует полное ограничение движения транспорта в Черновцах по улице Степана Руданского на отрезке от улицы Главной до улицы Августина Волошина.

Здесь идет капитальный ремонт улично-дорожной сети, предусматривающий замену покрытия и обновление инфраструктуры. Из-за значительного объема работ, передвижение авто полностью остановлено.

С 13 по 24 апреля включительно частично закроют проезд на улице Якоба фон Петровича. Причиной является проведение ямочного ремонта. На этом участке возможны временные осложнения, однако полное перекрытие не предусмотрено.

Водителей призывают быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Кроме этого, с 22 по 25 мая включительно полностью перекроют дорогу на Соборной площади.

Неудобства касаются участка дороги от улицы Героев Майдана до улицы Ивана Франко. Причиной станет проведение благотворительного фестиваля, во время которого территория полностью закрыта для авто и переоборудована для пешеходной зоны и массовых мероприятий.

