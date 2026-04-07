Подорожание проезда в Черновцах обсуждается на уровне города, передает Politeka.

После повышения тарифа в маршрутках до 17 гривен власти готовят новые изменения. Речь идет о возможном росте стоимости до 20 гривен, а также пересмотре цен в электротранспорте.

Повышение в маршрутках уже произошло — с 15 до 17 гривен. В городском совете подчеркивают, что этот тариф временный. Параллельно продолжаются общественные обсуждения по троллейбусам, где предлагают поднять оплату с 13 до 16 гривен.

Журналисты опросили жителей, чтобы выяснить их отношение к возможным изменениям. Мнения разделились, но большинство признают: ситуация сложна как для пассажиров, так и для перевозчиков.

Работница медучреждения Алла говорит, что повышение выглядит неизбежным. По ее словам, у компании также есть расходы и должны выплачивать зарплаты. В то же время женщина обращает внимание на состояние транспорта — салоны, по ее мнению, нуждаются в лучшем уходе. Пассажиры ожидают комфорта, если цена растет.

Преподаватель Владислав Струтинский рассказывает, что редко пользуется транспортом, потому что живет рядом с работой. Он считает, что решение должно быть экономически обоснованным. Вместе с тем, отмечает: доходы населения не растут, поэтому любое повышение ощутимо.

Гостья города Юля сравнивает ситуацию с Николаевом. Там, по ее словам, цены ниже, но в Черновцах более удобная система оплаты благодаря валидаторам. В то же время она обращает внимание на состояние электротранспорта — в ее городе он более современный. Женщина добавляет: даже 20 гривен могут быть сложными для социально уязвимых людей.

Военнослужащий Олег отмечает, что для него вопрос менее актуален из-за льгот. Однако он обращает внимание на неудобства при подтверждении права на бесплатный проезд. Также сравнивает цены со столицей, где поездки значительно дороже из-за более длинных маршрутов.

Пенсионер Иван убежден: любой рост должен быть аргументирован. Он сомневается, что цены могут снизиться в будущем, даже если топливо подешевеет. По его словам, раньше стоимость только увеличивалась.

Студент Ярослав, ежедневно пользующийся троллейбусами, говорит, что возможное повышение до 20 гривен в маршрутках будет ощутимым. В то же время он признает: из-за ситуации с горючим это может быть вынужденным шагом.

Подорожание проезда в Черновцах, как показал опрос, большинство воспринимают как неизбежное. Люди ожидают, что вместе с изменениями тарифов улучшится качество услуг, а также обращают внимание на необходимость повышения доходов.

Окончательное решение о новых тарифах будет принято после завершения общественных обсуждений.

Источник

