В Кировоградской области на 15 апреля введены временные графики отключения света.

Графики отключения света в Кировоградской области на 15 апреля охватят часть региона из-за планового ремонта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

В Кировоградской области на 15 апреля введены временные графики отключения света. Они связаны с проведением необходимых технических работ на электросетях, имеющих целью обеспечить их стабильную и безопасную работу. Жителям региона рекомендуют заранее подготовиться к возможным отключениям света.

С 08:00–17:00 часов будут действовать графики отключения света, которые будут продолжаться в селе Калынивка. Ограничения вводятся по следующим адресам:

Кильцева — 1, 1А, 4-6, 5, 6, 8-9, 9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19-20, 23-24, 26-28, 30-31, 31, 34, 38, 42

Степова — 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Шкильна — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137-139, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 138

Ингульська — 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191-192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Цыганська — 1-2, 2А, 3-8, 11

С 08:00–17:00 часов будут выключать электричество в населенном пункте Пидгайци на следующих улицах:

Садова — 43-44, 62, 62А, 72

Козака Мамая — 106

Ричный пров. — 7, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 21А, 22, 24, 24А, 25А, 25Б, 26, 28, 30

С 08:00–17:00 будут продолжаться отключения электроэнергии в селе Черняхивка по следующим адресам:

Мыру — 22-24, 24а, 26-27, 29, 29а, 30-38, 41-42, 422, 43, 44А, 46-47, 47, 47А, 48-53, 58-61, 58, 60, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 81, 83, 85

Молодижна — 16

Схидный пров. — 1, 1а, 2, 5-7, 7А, 8-9

Гранитна — 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20-21, 23, 26

Гранитный пров. — 1, 3-13, 15-17

Польова — 15а, 23, 27, 27а

С 08:00–17:00 вводятся длительные выключения в селе Гаивка, однако они будут действовать только на улицах:

Академика Доленко — 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 123, 125, 127, 135

Буланивка - 1-7.

