Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 15 квітня охоплять частину регіону через плановий ремонт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

У Кіровоградській області на 15 квітня запроваджено тимчасові графіки відключення світла. Вони пов’язані з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, що мають на меті забезпечити їх стабільну та безпечну роботу. Мешканцям регіону рекомендують завчасно підготуватися до можливих відключень світла.

З 08:00–17:00 години діютимуть графіки відключення світла, які триватимуть у селі Калинівка. Обмеження вводяться за такими адресами:

Кільцева — 1, 1А, 4-6, 5, 6, 8-9, 9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19-20, 23-24, 26-28, 30-31, 31, 34, 38, 42

Степова — 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Шкільна — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137-139, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 138

Інгульська — 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191-192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Циганська — 1-2, 2А, 3-8, 11

З 08:00–17:00 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Підгайці на наступних вулицях:

Садова — 43-44, 62, 62А, 72

Козака Мамая — 106

Річний пров. — 7, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 21А, 22, 24, 24А, 25А, 25Б, 26, 28, 30

З 08:00–17:00 години триватимуть відключення електроенергії в селі Черняхівка за наступними адресами:

Миру — 22-24, 24а, 26-27, 29, 29а, 30-38, 41-42, 422, 43, 44А, 46-47, 47, 47А, 48-53, 58-61, 58, 60, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 81, 83, 85

Молодіжна — 16

Східний пров. — 1, 1а, 2, 5-7, 7А, 8-9

Гранітна — 2-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20-21, 23, 26

Гранітний пров. — 1, 3-13, 15-17

Польова — 15а, 23, 27, 27а

З 08:00–17:00 години вводяться тривалі вимкнення в селі Гаївка, проте вони будуть діяти лише на вулицях:

Академіка Доленка — 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135

Буланівка — 1-7.

