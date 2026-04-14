В Одесской области на 15 апреля запланированы графики отключения света, которые коснутся только отдельных населенных пунктов.

Графики отключения света в Одесской области на 15 апреля состоятся в отдельных населенных пунктах, они продлятся много часов подряд, пишет Politeka.net.

Об ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Жителям региона советуют заранее ознакомиться с актуальными списками адресов, чтобы проверить, попадает ли их жилье в графики обесточивания. Это позволит учесть возможные перебои с электроснабжением и заранее спланировать бытовые и повседневные дела без лишних неудобств.

В городе Биляивка с 08:00 до 17:00 часов будут продолжаться отключения электричества на таких улицах:

Агрономична, Бендяка, Водопровидна, Волошкова, Головатого, Горихова, Грушевського, Дачна, Заводська, Зелена, Квиткова, Крайня, Лугова, Мыру, Молодижна, Новый масыв, Одеська, Паркова, Полунычна, Польова, Райдужна, Рябушкина, Сагайдачного, Садова, СК «Тирас», Бузкова, СОТ Тирас Резныка, Станцийна, Теплычна, Успенська, Харкивська, Яблунева, пров. Агрономичный, пров. Грушевського, пров. Костецькои, пров. Ликарняный, пров. Молодижный, пров. Ричковый, пров. Ягидный.

Куриевский сельский совет предупредил о плановых отключениях электричества, которые продлятся с 08:00–18:00 часов. Они коснутся таких населенных пунктов:

с. Капитанивка улицы:

Степова — 2; 3; 4; 5

Мыру — 1; 2; 3; 4; 6; 8

Украинська — 5; 8

Тараса Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26

с. Сербка улицы:

Вызволення — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 43; 47; Б/Н

Новоселив — 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 55; 1А

Мыру — 1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60

Прывокзальна — 1; 3; 7; 8; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 28; 37; 39; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 67; 71; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 109; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133;

Зарична — 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 42; 43А; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55;

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 85; 87; 89; 91; 93; 97; 101; 105;

Садова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 25А; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 49А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 74; 74А; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 87; 87А; 88; 89; 90; 90А; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 101В; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110;

Центральна — 2; 3; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 57; 57А; 59; 61; 62; 63А; 65; 65А; 65Б; 656/1; 67; 68; 68А; 69; 70; 71; 72; 73А; 73Б; 73В; 74; 74А; 74В; 75; 77; 78; 79; 80; 80А; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 85А; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104А; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 112А; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 118А; 119; 120; 121; 121А; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 127А; 128; 129; 130; 131; 131А; 132; 134; 135; 139; 141; 143; 145; 147; 147А.

