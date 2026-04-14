В Одеській області на 15 квітня заплановані графіки відключення світла, які торкнуться лише окремих населених пунктів.

Графіки відключення світла в Одеській області на 15 квітня відбудуться в окремих населених пунктах, вони триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Мешканцям регіону радять заздалегідь ознайомитися з актуальними списками адрес, щоб перевірити, чи потрапляє їхнє житло до графіків знеструмлення. Це дозволить врахувати можливі перебої з електропостачанням і завчасно спланувати побутові справи та повсякденні справи без зайвих незручностей.

В місті Біляївка з 08:00 до 17:00 години триватимуть вимкнення електрики на таких вулицях:

Агрономічна, Бендяка, Водопровідна, Волошкова, Головатого, Горіхова, Грушевського, Дачна, Заводська, Зелена, Квіткова, Крайня, Лугова, Миру, Молодіжна, Новий масив, Одеська, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, Рябушкіна, Сагайдачного, Садова, СК «Тірас», Бузкова, СОТ Тірас Резника, Станційна, Теплична, Успенська, Харківська, Яблунева, пров. Агрономічний, пров. Грушевського, пров. Костецької, пров. Лікарняний, пров. Молодіжний, пров. Річковий, пров. Ягідний.

Курісівська сільська рада попередила про планові вимкнення електрики, що триватимуть з 08:00–18:00 години. Вони торкнуться таких населених пунктів:

с. Капітанівка вулиці:

Степова — 2; 3; 4; 5

Миру — 1; 2; 3; 4; 6; 8

Українська — 5; 8

Тараса Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26

с. Сербка вулиці:

Визволення — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 43; 47; Б/Н

Новоселів — 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 55; 1А

Миру — 1; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60

Привокзальна — 1; 3; 7; 8; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 28; 37; 39; 45; 47; 49; 51; 55; 57; 59; 61; 67; 71; 77; 79; 83; 85; 87; 89; 91; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 109; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133;

Зарічна — 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 27А; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 42; 43А; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55;

Шевченка — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81; 85; 87; 89; 91; 93; 97; 101; 105;

Садова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 25А; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 46; 47; 48; 49А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 74; 74А; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 87; 87А; 88; 89; 90; 90А; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 101В; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110;

Центральна — 2; 3; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 54; 55; 57; 57А; 59; 61; 62; 63А; 65; 65А; 65Б; 656/1; 67; 68; 68А; 69; 70; 71; 72; 73А; 73Б; 73В; 74; 74А; 74В; 75; 77; 78; 79; 80; 80А; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 85А; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 103; 104А; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 112А; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 118А; 119; 120; 121; 121А; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 127А; 128; 129; 130; 131; 131А; 132; 134; 135; 139; 141; 143; 145; 147; 147А.

