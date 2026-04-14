График отключения газа с 15 по 16 апреля в Днепропетровской области охватит несколько населённых пунктов региона, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 15 по 16 апреля в Днепропетровской области будет введен через технические работы.

Речь идет о плановых ремонтах, требующих временного прекращения подачи голубого топлива для отдельных потребителей.

В компании отмечают, что такие мероприятия проводятся для поддержания стабильной работы системы газоснабжения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

В частности, 15 апреля работы запланированы в селе Шевченко. Здесь ограничения коснутся жителей улицы Большой Луг, где голубое топливо временно не будет поставляться в дома 2, 6, 10, 12, 14-16, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 57, 55 67, 69.

Также в этот день неудобства предусмотрены на улице Архитектора Олега Петрова, 14. В тот же день ограничения будут введены и в селе Новоалександровка, где работы будут проводиться по адресу ул. Парковая, 7.

На следующий день, 16 апреля, работы продолжатся в городе Подгородное. Здесь временно без газоснабжения останутся жители улиц Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8, Апельсиновая, 1, 6, Лимонная, 1-5, 7 и Мандаринова, 1-3, 7, 9.

Кроме этого, ограничения коснутся и садового общества "Ландыш", где газоснабжение будет прекращено для участков 1, 2, 4.

В "Газсетях" обращают внимание, что график отключения газа с 15 по 16 апреля в Днепропетровской области может создать временные неудобства для жителей.

Однако важно понимать, что проведение работ необходимо для безопасной эксплуатации сетей.

