Графік відключення газу з 15 по 16 квітня у Дніпропетровській області охопить кілька населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 15 по 16 квітня у Дніпропетровській області введуть через технічні роботи.

Йдеться про планові ремонти, які потребують тимчасового припинення подачі блакитного палива для окремих споживачів.

У компанії зазначають, що такі заходи проводяться для підтримання стабільної роботи системи газопостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема, 15 квітня роботи заплановані у селі Шевченко. Тут обмеження торкнуться мешканців вулиці Великий Луг, де блакитне паливо тимчасово не постачатиметься до будинків 2, 6, 10, 12, 14-16, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 43, 47, 51а, 53, 55, 59, 67, 69.

Також у цей день незручності передбачені на вулиці Архітектора Олега Петрова, 14. Того ж дня обмеження запровадять і в селі Новоолександрівка, де роботи проводитимуть за адресою вул. Паркова, 7.

Вже наступного дня, 16 квітня, роботи продовжаться у місті Підгороднє. Тут тимчасово без газопостачання залишаться мешканці вулиць Гранатова, 2, 4, 5, 7, 8, Апельсинова, 1, 6, Лимонна, 1-5, 7 та Мандаринова, 1-3, 7, 9.

Окрім цього, обмеження торкнуться й садового товариства "Ландиш", де газопостачання буде припинено для ділянок 1, 2, 4.

У "Газмережах" звертають увагу, що графік відключення газу з 15 по 16 квітня у Дніпропетровській області може створити тимчасові незручності для мешканців.

Однак важливо розуміти, що проведення робіт є необхідним для безпечної експлуатації мереж.

