График отключения газа с 15 по 17 апреля в Хмельницкой области предусматривает проведение модернизационных и ремонтных работ в Хмельницком, Череповке и Теофипольском сообществе, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 15 по 17 апреля в Хмельницкой области создаст определенные бытовые неудобства для местных.

15 апреля 2026 г. работы запланированы в селе Череповка. В настоящее время будет временно прекращено распределение голубого топлива потребителям.

Жителей просят заблаговременно перекрыть краны на газовых приборах и обеспечить доступ специалистам при возобновлении поставок.

Также отмечается необходимость соблюдения правил безопасного пользования топливом и выполнения требований технического обслуживания оборудования.

В Хмельницком работы продлятся с 15 по 17 апреля 2026 года. В этот период газоснабжение будет поэтапно прекращаться по адресам по улицам Героя Украины Алексея Скобли, Дмитрия Крамара и Винницкому шоссе.

В филиале "Газсети" отмечают, что возобновление распределения будет производиться по мере завершения работ и после обязательной проверки системы газоснабжения на плотность.

Отдельно модернизационные мероприятия будут проведены в Теофипольской общине. 15 апреля 2026 года с 9:00 работы будут продолжаться в населенных пунктах Лидыховка, Турщина и Туровка.

Возобновление газоснабжения ожидается в этот же день, как только газовики проверят исправность системы.

Специалисты советуют местным учитывать график отключения газа с 15 по 17 апреля в Хмельницкой области во избежание трудностей в быту.

Последние новости Украины:

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком: как изменились цены для жителей

Подорожание проезда в Хмельницкой области: где придется платить на 20 гривен больше

Завершение отопительного сезона в Хмельницкой области: когда батареи станут холодными в 2026 году