Синоптики обнародовали прогноз на неделю с 15 по 21 апреля в Одесской области, который свидетельствует о преимущественно стабильной и сухой погоде.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 апреля в Одесской области сформирован на основе данных ресурса sinoptik.ua, сообщает Politeka.

В регионе ожидается умеренно теплая весенняя амосфера без существенных осадков, хотя небо часто будет затянуто облаками.

Температура воздуха будет постепенно повышаться до середины периода, после чего будет оставаться в комфортных пределах.

Да, 15 апреля принесет ясную и солнечную атмосферу. Ночью температура будет держаться около +6°…+7°, а днем ​​поднимется до +15°. Ветер будет слабым, атмосферное давление стабильным, осадки не прогнозируются.

16 апреля в регионе будет преобладать облачность, которая продержится почти весь день. Температура будет колебаться от +6° ночью до +14° днем. Ветер остается слабым, а дождей не ожидается.

17 апреля утро будет ясным, однако днем ​​и вечером небо снова затянут тучи. Температура воздуха поднимется до +16° днем, при этом осадки маловероятны.

18 апреля погодные условия улучшатся. Утром тучи быстро рассеются, и в течение дня сохранится ясное небо. Температура будет составлять до +16°, ветер несколько усилится, но будет умеренным.

19 апреля снова ожидается увеличение облачности. Облака появятся утром и продержатся почти весь день, лишь к вечеру возможны прояснения.

Температура останется на уровне +16° днем, но ощущение прохлады могут усиливаться из-за ветра.

20 апреля ночь будет ясной, однако уже утром небо затянут тучи, которые продержатся до вечера. Температура составит около +15° днем.

21 апреля будет преимущественно облачно. Температура днем ​​поднимется до +14 °, ветер останется умеренным, а дождей не ожидается. Т

каким образом, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 апреля в Одесской области свидетельствует об отсутствии резких изменений.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.