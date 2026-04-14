Синоптики оприлюднили прогноз на тиждень з 15 до 21 квітня в Одеській області, який свідчить про переважно стабільну та суху погоду.

Прогноз погоди на тиждень з 15 до 21 квітня в Одеській області сформований на основі даних ресурсу sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Загалом, у регіоні очікується помірно тепла весняна амосфера без істотних опадів, хоча небо часто буде затягнуте хмарами.

Температура повітря поступово підвищуватиметься до середини періоду, після чого залишатиметься в комфортних межах.

Так, 15 квітня принесе ясну та сонячну атмосферу. Вночі температура триматиметься близько +6°…+7°, а вдень підніметься до +15°. Вітер буде слабким, атмосферний тиск стабільним, опадів не прогнозують.

16 квітня в регіоні переважатиме хмарність, яка триматиметься майже весь день. Температура коливатиметься від +6° вночі до +14° вдень. Вітер залишиться слабким, а дощів не очікується.

17 квітня ранок буде ясним, однак вдень і ввечері небо знову затягнуть хмари. Температура повітря підніметься до +16° вдень, при цьому опади малоймовірні.

18 квітня погодні умови покращаться. Ранкові хмари швидко розсіються, і протягом дня збережеться ясне небо. Температура становитиме до +16°, вітер дещо посилиться, але залишатиметься помірним.

19 квітня знову очікується збільшення хмарності. Хмари з’являться зранку і протримаються майже весь день, лише ввечері можливі прояснення.

Температура залишиться на рівні +16° вдень, але відчуття прохолоди можуть посилюватися через вітер.

20 квітня ніч буде ясною, однак уже зранку небо затягнуть хмари, які протримаються до вечора. Температура становитиме близько +15° вдень.

21 квітня буде переважно хмарно. Температура вдень підніметься до +14°, вітер залишиться помірним, а дощів не передбачається. Т

аким чином, прогноз погоди на тиждень з 15 до 21 квітня в Одеській області свідчить про відсутність різких змін.

