Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области была повышена в соответствии с обновленными условиями программы.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна части украинцев, однако для начала нужно пройти верификацию, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в организации ADRA Ukraine.

В Харьковской области продолжается проверка получателей многоцелевой денежной помощи, предоставляемой Всемирной продовольственной программой ООН (World Food Programme). В частности, в апреле процесс верификации активно проводится в городе Изюм и продлится до 17 апреля.

Ранее соответствующие мероприятия были организованы в Шевченковской и Куновской общинах. К завершению месяца планируется охватить еще одну территорию – Богодуховскую общину. Проведение проверки обеспечивает организация ADRA Ukraine при поддержке ADRA Schweiz/Suisse.

По состоянию на сегодняшний день размер денежной помощи составляет 1800 гривен на одного человека. Стоит отметить, что ранее выплата составляла 1200 гривен, однако она была повышена в соответствии с обновленными условиями программы.

Кто может получить помощь

Право на участие в программе имеют домохозяйства, в составе которых есть хотя бы один представитель из числа уязвимых категорий населения. К ним относятся:

люди с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители;

многодетные семьи;

лица, потерявшие работу;

пенсионеры – люди в возрасте от 60 лет, проживающие самостоятельно;

граждане, состоящие на учете или получающие услуги по уходу в территориальных центрах.

Для чего производится верификация

Процедура проверки данных направлена ​​на то, чтобы помощь оказывалась адресно — именно тем, кто в ней больше всего нуждается. Благодаря верификации организаторы могут актуализировать информацию о получателях и обеспечить справедливое распределение финансовой поддержки среди населения, пострадавшего в результате войны.

