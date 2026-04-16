Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области доступна части украинцев, однако для начала нужно пройти верификацию, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в организации ADRA Ukraine.
В Харьковской области продолжается проверка получателей многоцелевой денежной помощи, предоставляемой Всемирной продовольственной программой ООН (World Food Programme). В частности, в апреле процесс верификации активно проводится в городе Изюм и продлится до 17 апреля.
Ранее соответствующие мероприятия были организованы в Шевченковской и Куновской общинах. К завершению месяца планируется охватить еще одну территорию – Богодуховскую общину. Проведение проверки обеспечивает организация ADRA Ukraine при поддержке ADRA Schweiz/Suisse.
По состоянию на сегодняшний день размер денежной помощи составляет 1800 гривен на одного человека. Стоит отметить, что ранее выплата составляла 1200 гривен, однако она была повышена в соответствии с обновленными условиями программы.
Кто может получить помощь
Право на участие в программе имеют домохозяйства, в составе которых есть хотя бы один представитель из числа уязвимых категорий населения. К ним относятся:
- люди с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери или родители;
- многодетные семьи;
- лица, потерявшие работу;
- пенсионеры – люди в возрасте от 60 лет, проживающие самостоятельно;
- граждане, состоящие на учете или получающие услуги по уходу в территориальных центрах.
Для чего производится верификация
Процедура проверки данных направлена на то, чтобы помощь оказывалась адресно — именно тем, кто в ней больше всего нуждается. Благодаря верификации организаторы могут актуализировать информацию о получателях и обеспечить справедливое распределение финансовой поддержки среди населения, пострадавшего в результате войны.
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области: как найти свой дом.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: озвучены условия получения помощи.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары заметно выросли в цене.