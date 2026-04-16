Грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області було підвищено відповідно до оновлених умов програми.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна для частини українців, проте для початку потрібно пройти верифікацію, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у організації ADRA Ukraine.

У Харківській області триває перевірка отримувачів багатоцільової грошової допомоги, яку надає Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme). Зокрема, у квітні процес верифікації активно проводиться в місті Ізюм і триватиме до 17 квітня.

Раніше відповідні заходи вже були організовані у Шевченківській та Кунівській громадах. До завершення місяця планується охопити ще одну територію — Богодухівську громаду. Проведення перевірки забезпечує організація ADRA Ukraine за підтримки ADRA Schweiz/Suisse.

Станом на сьогодні розмір грошової допомоги становить 1800 гривень на одну особу. Варто зазначити, що раніше виплата складала 1200 гривень, однак її було підвищено відповідно до оновлених умов програми.

Хто може отримати допомогу

Право на участь у програмі мають домогосподарства, у складі яких є хоча б один представник із числа вразливих категорій населення. До них належать:

люди з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

одинокі матері або батьки;

багатодітні сім’ї;

особи, які втратили роботу;

пенсіонери - люди віком від 60 років, які проживають самостійно;

громадяни, які перебувають на обліку або отримують послуги догляду в територіальних центрах.

Для чого проводиться верифікація

Процедура перевірки даних спрямована на те, щоб допомога надавалася адресно — саме тим, хто найбільше її потребує. Завдяки верифікації організатори можуть актуалізувати інформацію про отримувачів і забезпечити справедливий розподіл фінансової підтримки серед населення, яке постраждало внаслідок війни.

