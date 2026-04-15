Подорожание яиц в Харькове фиксируется в розничных сетях на фоне постепенного роста базовых продуктов питания, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

В марте-апреле 2026 года наблюдается повышение цен на популярные позиции в фасовке 10, 18 и 30 штук. Самая заметная динамика – в больших упаковках.

Позиция «Наседка» (С1, 10 шт) сейчас стоит в среднем 87,00 грн. В магазинах Auchan и Novus цена составляет от 85,99 до 88,00 грн. За месяц показатель прибавил около 1,95 грн.

Отдельно отмечается бренд «Ясенсвит» (С1, 10 шт). Средняя стоимость 87,23 грн. В марте она была на уровне 84,21 грн, то есть прирост составил около 5,00 грн.

Самое подорожание яиц в Харькове наиболее ощутимо в сегменте средних упаковок, где колебания произошли быстрее, чем в мелкой фасовке.

Для «Ясенсвит» (18 шт) средний уровень достигает 151,50 грн. В марте этот показатель составил 146,31 грн, что означает увеличение примерно на 7,50 грн. В торговых сетях Auchan и Novus диапазон стоимости – 149–154 грн.

Наибольшее изменение зафиксировано в больших наборах. «Ясенсвит» (30 шт) сейчас продается в среднем за 272,50 грн. Ранее средний уровень составил 256,46 грн, то есть прирост достиг около 15,40 грн.

В динамике дневных характеристик видно постепенное закрепление новейших значений без резких колебаний. Со второй половины марта цены в большинстве своем держатся на повышенном уровне.

Эксперты рынка связывают изменение стоимости с сезонными факторами и издержками производителей, влияющих на конечную розничную цену.

Таким образом, подорожание яиц в Харькове охватывает все основные категории фасовки, наиболее заметно — в крупных упаковках, где рост оказался самым высоким за месяц.

